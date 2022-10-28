亞系外資降評立積至減碼 目標價大幅下調至80元

立積（4968）第3季稅後純益9,730萬元，每股純益1.1元，累計今年前三季稅後純益1.38億元，年減74.2％，每股純益1.56元，第4季恐持續衰退，最快明年第1季到第2季拉貨需求才會逐步回升，亞系外資最新報告調降立積評等至減碼，目標價更是大幅調降，由219.2元調降至80元；立積今（28）日開低走低，盤中重挫逾8%。

立積第3季合併營收8.96億元，季增2.2％，年減12.6％，單季稅後純益9,730.7萬元，季增1.56倍，年增2.37倍，每股純益為1.1元；累計前三季合併營收26.35億元，年減41.4％，稅後純益1.38億元，年減74.2％，每股純益1.56元。

立積主要產品為WiFi射頻前端模組（FEM），今年前三季占比達67%，WiFi 5與WiFi 6產品約各半，同時也投資WiFi 7技術，已取得參考設計，並有樣品送樣；展望未來，由於第4季零售市場並未明顯回溫，預期路由器客戶需求可望在明年第1季回升。

亞系外資認為，立積面臨Wi-Fi終端需求減弱，及中國大陸市場競爭更加激烈的挑戰，大陸Wi-Fi路由器供應商現在正採用更多來自大陸的 Wi-Fi FEM射頻公司，另外，在智慧手機未來也將可能面臨挑戰，包括OPPO、華為和其他主要的安卓品牌廠現在更喜歡本地供應商，顯示立積未來增長存在潛在的下行風險。

亞系外資表示，立積雖預期明年上半年拉貨需求可望回溫，下半年營運有機會反轉向上，但考量WiFi市場需求疲弱及同業競爭加劇的影響，預期立積明年上半年的動能恐將低於預期，調降立積今、明年每股獲利預估，降幅分別為72%、61%。

立積今日以95.7元開出，下跌1.4元，一度下滑至88.9元，盤中跌幅逾8%。