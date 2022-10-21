交割先決條件難以成就 群創終止處分冠捷電子科技持股
群創（3481）先前計劃將處分TPV TECHNOLOGY LIMITED（冠捷電子科技）持股，共60,200,000股，該公司今（21）日公告，由於部分交割先決條件難以成就，且目前總體經濟及資本市場等條件，較先前協議時也時也有重大變化，因此群創決定終止處分持股相關事宜。
先前群創公告，預計處分TPV TECHNOLOGY LIMITED（冠捷電子科技），共計60,200,000股普通股股票。
不過，該公司今日公告指出，該持股的處分需要各項交割先決條件全部成就，交易才能執行。但此次的交易相對人因為主管機關審核程序存在不確定性，使得部分交割先決條件難以成就。
此外，群創也指出，再加上目前總體經濟、資本市場及標的價值，都較先前協議時有重大變化，因此，決定終止本次交易，群創表示，此次終止交易對公司財務及業務均無重大不利影響。
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