光寶第3季每股純益1.86元 創單季新高

光寶科技（2301）公布第3季毛利率19.5%，營業淨利44億元，稅後純益42.4億元，每股純益1.86元，為單季新高。光寶說明，主要受惠來自雲端、汽車電子、高階光耦相關產品出貨續強，推升上季營收462億元，季增7%、年增10%，為三年同期新高。

光寳累計今年前三季營收1,304億元，年增8%；毛利率19.1%，營業淨利率9%，營業淨利117億元，稅後純益103億元，年減9%，每股純益4.51元。此外，前三季研發費用已達營收4%，年增近兩成，持續投入研發資源在三大成長領域的軟體、韌體開發與系統整合的方案。

展望本季，光寶預期核心事業雲端運算、汽車電子、光電半導體高階紅外線產品等需求穩定成長；資訊及消費性電子部門優化產品組合與供應鏈管理、增加高階產品出貨比重，整體營收獲利較第3季持續提升。

光寶科技總經理邱森彬表示，第3季EPS創下單季新高，展現光寶持續實踐優質成長。獲利增加主要來自雲端運算電源、汽車電子及高階光電半導體應用需求暢旺。雲端運算電源受惠於過去幾年深耕高端電源系統開發所累積的硬實力，讓光寶在全球主要雲端伺服器客戶新機種與標案中，取得具主導性的市占率。

汽車電子的LED車用照明與ADAS攝影模組產品出貨順暢，EV充電樁積極推出新產品，除汽車品牌客戶外、在高階商用車隊與歐美充電站運營商均有所斬獲。此外，北美擴產計劃預計資料中心電源管理系統與EV充電樁產品將於2023年下半年導入試產出貨；透過研發與相關資源的持續投入，光寶將進一步推升長期獲利能力。

光寶近期參與美國OCP (Open Compute Project)大會，展出最新適用Open Rack規格的電源解決方案，更首次公開光寶新世代液冷電源系統，整合機殼、機櫃、資料備援電池模組(BBU; Battery Backup Unit)、冷卻液分配單元(CDU; Coolant Distribution Unit)等先進技術，展現光寶於雲端運算電源解決方案自主設計能力。

依營收表現，第3季三大營運部門均呈現營收與獲利成長，雲端及物聯網部門營收佔整體34%；光電部門營收佔整體之19%；資訊及消費性電子部門營收佔比為47%。光電和雲端物聯網兩大部門今年以來營收佔比均超過50%。