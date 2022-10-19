長科第3季每股純益1.01元 單季賺逾2.5個股本

導線大廠長長科*（6548）今日公布自結2022年第3季營運成果，單季合併營收36.84億元，符合法說會預期，為單季歷史次高；毛利率為31.5%，營益率為22.5%；歸屬母公司稅後純益為9.39億元，創單季新高；以每股面額0.4元股數計算，每股純益1.01元，等於賺進逾2.5個資本額。

長科2022年第3季合併營收比第2季減少2%，年增11%；第3季歸屬母公司稅後純益季增達 64%。

在重要比率方面，長科第3季毛利率為31.5%，比上季30.8%，增加0.7個百分點，僅次於2021年第4季，為單季歷史次高；第3季營益率比上季略減0.2個百分點。與2021年同期比較，2022年第3季毛利率上升3.3個百分點，營益率上升1.9個百分點。

以製程區分，長科第3季蝕刻製程的營收比重為43%，與去年同期相當。在產品組合中，2022年前3季IC導線架占營收比重35%、QFP 25%、Discrete 19%、QFN 16%及Pre-mold QFN 5%；其中QFP比重比去年同期上升10個百分點，是成長最顯著的產品線。就應用別而言，長科2022年前3季車用佔營收比重為40%、工業19%，分別比去年同期的30%和14%攀升；3C佔比為37%，則較去年同期的48%下滑。

針對2022年第4季營運展望，長科預估單季合併營收介於30.9億元到32.5億元。若以新台幣31.3元兌1美元平均匯率假設，毛利率將介於28%到30%之間；營益率將介於19.5%到21.5%間。