外資今賣超121億元 逆勢大買三族群

台股今（19）日下跌147.92點，收在12,976.76點，新台幣則是貶破32元關卡，以32.022元收盤，貶值2.8分，股匯雙殺下，外資賣超121.27億元，面板、貨櫃及航空股則是外資逆勢大買標的，買超群創（3481）18,880張最高，其次是買超聯電（2303）及長榮航（2618）。

台股早盤以13,096.35點下跌開出，雖一度力圖振作，盤中翻紅拉升至13,155.62點，但終究不敵賣壓，11時過後跌幅擴大，終場收在最低點12,976.76點，下跌147.92點，三大法人賣超96.82億元，外資賣超121.27億元，投信買超18.14億元，自營商買超（合計）6.3億元。

台股大跌，匯市則正式在收盤時貶破32元關卡，新台幣兌美元早盤以31.99元開出，盤中最高為31.983元，最低則貶至32.039元，終場收在32.022元，貶值2.8分，再創近6年來新低匯價。

三大法人中，今日僅外資賣超，但也有逆勢受到外資青睞大買的個股，統計今日外資買超前十大個股依序是群創、聯電、長榮航、陽明（2609）、長榮、友達（2409）、國泰永續高股息、潤泰全（2915）、彩晶（6116）、華航（2610）等，面板股、貨櫃股、航空股都吸引外資買超。

外資單日買超冠軍為群創，其次是買超聯電11,487張，長榮航居外資買超第三大，獲外資買超6,833張，陽明獲外資買超5,231張，長榮也獲外資買超5,035張，友達則是獲外資買超4,155張，另外，外資買超華航2,603張。

外資賣超前十大個股依序為台積電（2330）、玉山金（2884）、元大滬深300正2（00637L）、鴻海（2317）、中信金（2891）、台新金（2887）、仁寶（2324）、台泥（1101）、英業達（2356）、南亞科（2408）等；台積電今日大跌收在395.5元，下跌11.5元，高居外資賣超冠軍，遭外資賣超20,021張，其次是賣超玉山金18,715張。