軟板業小尖兵圓裕規劃下月上市掛牌交易 攻車用商機

軍工規軟板領導廠商圓裕（6835）預定明（13）日舉行上市前業績發表現，公司強調為扭轉 過去委外比重過高及在美中貿易戰潛在風險，決定在台灣另建第二生產基地，且衝刺車用車燈模組等產品重，朝同步提營收和毛利率目標前進。圓裕已規劃下月正式上市掛牌交易，暫訂承銷價38元。

圓裕主要業務為軟性印刷電路板和電子線材產品，近年車燈模組和電動汽車電子成為貢獻營收新血輪，終端產品發展布局鎖定高價值封閉型產業。

圓裕今年9月營收2.45億元，年增5.3%；前九月營收21.31億元，年增5.1%。

目前圓裕製程稼動率近八成，公司除持續增加軟板空板銷售，持續提升稼動率外，亦已積極在台尋覓第二生產基地，以增添公司中長期訂單及營運成長動能，對今（2022）年下半年及明年營運持審慎樂觀看法。

圓裕成立於1980年6月，以電子配線起家，而後跨入軟性印刷電路板生產，為鴻海集團外國內唯一同時具備軟板和電子線組設計生產、零件焊接的供應商。軟板類產品佔圓裕營收比重約九成，其中雙面板和多層板合計佔85.5%，電子線組等其他產品佔約一成，產品應用範圍包括軍工規、商務型及消費型筆電及平板、工規智慧型手持裝置、智慧型手機、穿戴裝置、LCD面板、電池線組、車燈模組、POS機、車用影音等，圓裕以經營利基型產業軟板見長，軍工規產品佔圓裕的產品應用產業比重約五成，而商務及消費型電子產品則各約兩成，主要客戶多為合作十年以上之國內外知名科技大廠，合作關係穩固。

圓裕副總經理郭明豐指出，軟板本就是高度客製化產品，「客戶需求在哪，我們就配合、服務到位，真正的研發是靠人去服務，願意配合客戶開發。」軍工規對產品穩定度要求高，研發過程需經數十次改版，圓裕的研發能量每月多達三、四百件，為業界佼佼者，可提供高度客製化、少量多樣化產品一站式解決方案，因此有駕馭商用、電競電子產品和車用領域的能耐，尤其汽車的設計研發周期長，合作廠商必須有耐心陪客戶走完研發過程才能量產，圓裕基於過去研發、設計到生產的實績，因此有信心跨足汽機車產業。

國際市場調查機構Verified Market Research報告預測，全球汽車產業軟板市場規模將從2022年的3.42億美元，成長到2030年的6.59億美元，年均複合成長率可增長8.6%。今年(2022年)上半年車用電子佔圓裕產品的應用產業約3.6%，除鞏固目前電動車客戶獨家供應商地位，圓裕已加入北美進出口協會、貿協資料鏈計畫，準備在歐洲開闢業務據點，法人樂觀預估該公司車用電子營收明年可望翻倍成長。

圓裕也積極開拓燃油車和兩輪車車燈模組商機及醫療領域軟板，目前已有多家客戶小量試樣交易或進入交易前的審廠流程，預計明年可進入量產階段，可望成為公司未來持續成長動能之一。公司強調未來藉由車用及醫療等利基市場放量，將可扭轉近幾年毛利率下滑的局勢，逐步穩定提升。