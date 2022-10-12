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友達9月業績回溫 法人對後市營運看法中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

友達（2409）9月業績回溫，分析師表示，主要係高階產品線出貨比重提高，帶動ASP高於8月所致，但考量目前TV面板訂單能見度仍偏低，面板廠第4季產能利用率仍有待觀察下，對後市看法維持中立。

分析師表示，友達9月營收162.8億元，月增1.6%，主要係高階產品線出貨比重提高，帶動ASP高於8月，但9月出貨面積減少至124.3萬平方公尺，月減6.6%。友達第3季營收497.3億元，季減20.9%，原因主要在於出貨面積減少至387.6萬平方公尺，季減21.2% 。

10月上旬TV面板雖與9月下旬持平，但訂單能見度仍偏低，至於IT面板需求持續則疲弱，法人機構預估，面板廠第4季產能利用率仍需觀察，業績展望仍有挑戰，因此，對後市看法維持中立的投資建議。

面板 友達

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