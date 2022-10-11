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匯鑽科9月營收9,292萬元 月減2.2％

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

表面處理大廠匯鑽科技（8431）公告9月營收9,292萬元，月減2.2%、年減27.5%，主要在於客戶積極調整庫存，暫緩硬碟及3C產品表面處理訂單所致。預估第四季隨下游客戶庫存調整告一段落，以及美系新款旗艦型手機相關的Type C表面處理量增加，整體出貨量可望回溫。

匯鑽科累計今年前三季營收9.15億元，年減5.1%。匯鑽科表示，受惠美系客戶新款智慧型手機9月初上市，新產品進入初步鋪貨期，帶動公司高階Type C珍珠鎳表面處理業務成長，尤以旗艦型機種的表面處理需求最為明顯，以過往客戶新產品訂單與出貨量成長趨勢來看，第4季智慧型手機相關的Type C珍珠鎳表面處理業務可望持續提升。

匯鑽科表示，受到下游客戶調整庫存影響，第3季硬碟相關表面處理量向下修正，其中消費性電腦相關的桌機及筆電用2.5吋硬碟出貨量減少幅度較為明顯，預估第四季待客戶庫存調整告一段落，硬碟產品相關的表面處理量可望逐步回溫。

匯鑽科表示，相對於硬碟相關產品，無線藍芽耳機（TWS）今年以來的表面處理量維持穩健成長態勢，預估第四季隨美系客戶推出新款的無線藍芽耳機，TWS相關的Type C珍珠鎳表面處理量可望持續提升。

匯鑽科進一步表示，近期歐洲議會通過將於2024年底前，全面採用USB Type-C作為智慧型手機、平板電腦、筆電及周邊擴充性零組件的標準充電接口，大幅推升對Type C傳輸規格產品的需求，匯鑽科受惠大。

智慧型手機 營收 藍芽 耳機 Type-C

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