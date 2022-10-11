南亞科Q3 EPS 0.85元 資本支出預計調降22.5％至220億元

南亞科（2408）今(11)日公佈2022年第3季截至9月30日自行結算合併財務報告，第3季營收110.22億元，季減38.9%，每股純益0.85元，每股淨值59.29元；第3季DRAM平均售價季減低二十位數百分比，銷售量季減低二十位數百分比；新台幣貶值匯兌有利影響營收約低個位數字百分比。

第3季營業毛利35.97億元，毛利率32.6%，季減11.5個百分點。營業利益為9.2億元，營業利益率8.3%，季減21.5個百分點。營業外收入22.42億元。所得稅費用為5.22億 2千2百萬元，本期稅後淨利為26.4億元，淨利率24%。單季每股純益0.85 元（每股盈餘依加權平均流通在外股數30.98億股計算）。

因應市況變化，2022年資本支出預計由原先的284億調降至220億元，降幅約為22.5%，其中生產設備資本支出降幅約4成。2023年將持續縮減資本支出，規劃以不超過220億元為目標，其中生產設備資本支出相較於2022年將進一步調降逾20%。