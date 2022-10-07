瑞智9月營收10.34億元 年減36.7%

瑞智（4532）9月壓縮機銷售86.04萬台，較上月減少19.00%，較去年同期減少39.68%，9月合併營收10.34億元，較上月減少17.35%，較去年同期減少36.70%。

第3季壓縮機銷售313.07萬台，較上季減少29.55%，較去年同期減少31.05%；第3季合併營收38.04億元，較上季減少30.59%，較去年同期減少26.42%。

累計今年前9個月壓縮機銷售1221.55萬台，較去年同期減少21.90%，累計今年前9個合併營收148.57億元，較去年同期減少14.02%

瑞智表示，該公司第3季銷售量及合併營收較去年同期減少，主要受俄烏戰爭影響，歐美市場消費需求疲軟所致，進入第4季傳統外銷旺季，整體市場仍不容樂觀，今年整體銷售量及營收會比去年下滑，公司將持續以改善接單策略、調整經營體質及確保利潤為主軸，降低市場黑天鵝帶來的風險，未來成長可期。