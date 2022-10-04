大廠減產自救有助市況加速落底 記憶體族群今股價紅通通

美光上周宣告減產DRAM與NAND Flash，為首家正式下調產能利用率的記憶體大廠後，鎧俠也自10月起減少NAND Flash產能利用率達30%，掀起記憶體自救潮，隨美股反彈的力道，記憶體族群股價表現反而好。

調研機構集邦分析，此波浪潮反映記憶體廠庫存水位激增，且DRAM和NAND Flash價格跌勢擴大，其中NAND Flash市況比DRAM更嚴峻，主流容量wafer合約均價已跌至現金成本，逼近各原廠虧損邊緣，記憶體廠不得不減產因應。

美光上季營收年減20%，為逾兩年來首見下滑，且本季財測疲軟，同時警告情勢更加艱困，正在採取行動以擺脫當前的「前所未見」市場下行循環，包括大砍全年資本支出逾30%，預期今年度資本支出將約為80億美元。

台灣業界認為，如此有利於市場結構改善與邁向供需平衡，大廠減產與庫存去化有助於市況加速落底；南亞科（2408）今（4）日終場收盤上漲2.4元，漲幅逾5%，收在49.95元；旺宏（2337）上漲1.2元，漲幅近4%，收在32.2元；華邦電（2344）上漲0.75元，漲幅近4%，收在20.45元。

南亞科今日公布2022年9月份自結合併營收32.06億元，月減6.23%，年減58.23%。累計1到9月合併營收為489.99億元，較去年同期減少23.68%。