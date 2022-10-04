南亞科9月營收32.06億元 為75個月新低

DRAM大廠 南亞科(2408)今(4)日結算2022年9月合併營收為32.06億元，月減6.2%，為75個月來新，年減58.23%；第3季合併營收110.2億元，季減38.9%、也創下6年來單季新低，年減達53.8%。

由於DRAM合約價第4季續跌，且單季跌幅高達18%，法人估計南亞科單月營收恐跌破30億元，第4季營收將再下探近幾年新低。

不過法人預估在三星、SK海力士及美光等相繼減產，DRAM供應恐提前達到平衡，有利價格跌勢在明年第2季止步，南亞科股價今日反彈，以49.95元、漲幅逾5%作收，顯見法人有趁低檔建立部位。

南亞科前三季累計營收 489.99 億元，年減 23.68%。