衛星護地球 第一金太空衛星ETF掌握星際商機

9月27日美國太空總署NASA成功啟動衛星撞行星測試性任務，這項衛星捍衛地球任務開啟人類新紀元，第一金太空衛星ETF（00910）基金經理人牟宗堯說，近期包括蘋果iPhone14衛星通訊運用功能、伊朗頭巾革命衝突也獲馬斯克星鏈網路Starlink)援助，NASA最新推出的雙小行星改道測試任務等，都反應不斷擴大的太空衛星運用星際商機。

90年代好萊塢災難電影《彗星撞地球》，描述人類如何化解行星、彗星撞上地球避免引發災難的劇情，而NASA的「衛星撞行星」則是捍衛地球行動實驗性任務。第一金投信表示，太空衛星運用在國防安全、國際政治事件，過去有SpaceX提供Starlink網路服務給烏克蘭、伊朗等地援助，而這次更升級為地球保護，透過衛星高速撞擊，引導行星運行轉向任務，建構地球防禦系統，帶動更高規格的衛星設備運用需求提升。

第一金投信引領台灣共同基金創新主題風潮如：機器人自動化、Fintech、精準醫療、人工智慧、電競、健康瘦身，毛小孩等，近年台灣主題型ETF也成為受矚目的交易標的，如：5G、電動車、綠能等，下一個熱門主題可望由近期全球討論熱度持續升溫的太空衛星主題引領，台灣首檔太空衛星主題ETF掛牌甫滿兩個月，第一金太空衛星ETF(00910)搶先佈局太空衛星熱潮。

第一金太空衛星ETF追蹤Solactive太空與衛星指數，投資側重四大主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星與航太零件，及太空旅遊與探索等相關產業，其中更以發展階段邁入高速成長及獲利回收期的衛星設備與通訊服務占比52%，及太空技術占比36%為成份股配置核心，後兩大產業則處技術成熟及發酵期，合計占比近12%。

第一金太空衛星ETF目前在國家配置以太空衛星技術發展最先進的美國為首，投資占比約54％，其次則是擔任衛星發展重要供應鏈角色的台灣占比約12％，其餘則包括法國、日本、加拿大、英國等，成份股共30檔。牟宗堯表示，儘管太空產業俱備基礎建設產業抗跌性，然近期在升息壓力下，隨美、台股價出現修正，升息中末段提供看好太空衛星投資潛力投資人分批布局進場點，迎接太空衛星持續不斷的利多議題與正向循環商機。