彩晶：買回庫藏股已達3億元以上
中小尺寸面板廠彩晶（6116）今（27）日公告，已斥資2.84億元買回2,420萬股，平均每股買回價格11.74元。累計買回7,920萬股，共累計持有2.69％股權。
彩晶董事會於今年8月2日通過，自翌日起起買回上限8.8萬張庫藏股，以每股買回區間價最高價15.17元，最高將斥資13.35億元。
彩晶董事會通過實施庫藏股，是第一家宣布買回自家股票護盤的面板廠。彩晶表示，此次庫藏股實施時間從8月3日起至10月3日，預計買回上限8.8萬張，每股買回區間價為6.8元至15.17元，將用來轉讓予員工，若買回期間股價低於區間價格下限，將持續買回，預計買回股份占公司已發行股份總數比率為2.99%。
彩晶最近一次實施庫藏股是在去年11月8日宣布買回上限10萬張，當時面板市況已開始走弱，彩晶並提前在去年12月24日買足10萬張庫藏股。
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