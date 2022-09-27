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同欣電火災恐影響產能 股價下跌

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

CMOS影像感測器（CIS）封測同欣電（6271）昨（26）日公告，昨日清晨台北廠區發生火災，當時已緊急通報消防單位進行管制及救災，火勢於當日清晨5時獲得控制，預估此次將影響陶瓷基板的電鍍產能；今日股價最低到163元，下跌8.5元，跌幅逾4%，最高到170.5元，下跌1元。

同欣電表示，發生區域是陶瓷基板電鍍產線，主要影響電鍍製程，公司儘速配合消防單位釐清起火原因，並進行善後、復原與保險理賠相關事宜。

同欣電的車用感測元件封裝為全球市占之冠，不過，今年以來半導體業吹逆風，消費性電子需求面臨庫存調整，除驅動IC是重災區，CIS也被點名。

根據IC Insights報告，CIS市場受到手機、PC等需求走弱，加上全球經濟降溫，今年銷售額估約186億美元，年減7%，恐是13年來首度下滑。不過明年有機會復甦，預估2021年到2026年複合成長率約6%。

同欣電 封測 半導體

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