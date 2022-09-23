美系外資首評富采 給予減碼評等、目標價38.5元

美系外資認為傳統LED業務恐在2023~2024年轉為供過於求，但MiniLED 及Micro LED的應用發展卻比預期慢，因此對LED供應商持相對保守的看法；美系外資首度將富采（3714）納入追蹤個股，給予減碼評等，目標價38.5元。

美系外資表示，2021~2024年LED晶片產能年複合成長率5%，主要是因中國政府補貼和二級供應商的推動，但同時期的需求年複合成長率為2%，將造成2023年、2024年供過於求比重分別達18%、14%，供應商的競爭更激烈。

美系外資預估，Mini LED整體產業2024年營收達7.28億美元，年複合成長率13%；Micro LED預估2024年營收達5.37億美元，2023~2024年的營收年複合成長率為467%。

美系外資首度將富采納入追蹤個股，認為以供應鏈的調查來看，富采在Mini LED的機會恐開始見頂，且在LED業務也面臨更多的競爭，隨著IT品牌採用OLED顯示器，及因更多LED供應商加入蘋果供應鏈，將分食富采的市占率。

美系外資表示，富采獲利將出現下滑，預估2021~2024年將以15%的年複合率下滑，決定給予減碼評等，目標價38.5元。

富采今（23）日以45元開出，下跌0.45元，一度下滑至43.8元，終場收在43.9元，下跌1.55元，跌幅3.41%。