快訊

台84線嚴重車禍！3輛大車撞成一團車頭全毀 駕駛意識不清急送醫

獨／來陰的？民進黨要資策會3天內交高虹安資料 柯文哲下令回擊

諾盧颱風生成「雙颱共舞」 氣象局：明天嚴防局部大雨

美系外資首評富采 給予減碼評等、目標價38.5元

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導

美系外資認為傳統LED業務恐在2023~2024年轉為供過於求，但MiniLED 及Micro LED的應用發展卻比預期慢，因此對LED供應商持相對保守的看法；美系外資首度將富采（3714）納入追蹤個股，給予減碼評等，目標價38.5元。

美系外資表示，2021~2024年LED晶片產能年複合成長率5%，主要是因中國政府補貼和二級供應商的推動，但同時期的需求年複合成長率為2%，將造成2023年、2024年供過於求比重分別達18%、14%，供應商的競爭更激烈。

美系外資預估，Mini LED整體產業2024年營收達7.28億美元，年複合成長率13%；Micro LED預估2024年營收達5.37億美元，2023~2024年的營收年複合成長率為467%。

美系外資首度將富采納入追蹤個股，認為以供應鏈的調查來看，富采在Mini LED的機會恐開始見頂，且在LED業務也面臨更多的競爭，隨著IT品牌採用OLED顯示器，及因更多LED供應商加入蘋果供應鏈，將分食富采的市占率。

美系外資表示，富采獲利將出現下滑，預估2021~2024年將以15%的年複合率下滑，決定給予減碼評等，目標價38.5元。

富采今（23）日以45元開出，下跌0.45元，一度下滑至43.8元，終場收在43.9元，下跌1.55元，跌幅3.41%。

LED 外資

延伸閱讀

iPhone 14不全是先進製程 外資降台積電目標價至720 元

兩大特斯拉概念股！麗清（3346）專攻中國、聯嘉（6288）吃美國 營收旺到年底

能源危機歐洲城市關燈 專家：黑暗天空有龐大好處

田馥甄失聲復工！化身光明燈感性佈道：謝謝你們還在

相關新聞

傳Meta元宇宙不順 Micro LED股富采及錼創同寫掛牌新低

元宇宙是市場看好的未來明星產業，相關供應鏈及商機龐大，國內LED廠中，富采（3714）及錼創科技被視為是2檔國內LED產...

外資連二日提款台積電逾1.5萬張 股價續探底

受美國聯準會（Fed）升息3碼，同時釋出未來持續強勁訊息，護國神山台積電（2330）成為外資提款機，22日外資賣超台積電...

晶心科、英特爾 深化合作

聯發科轉投資CPU矽智財（IP）廠商晶心科（6533）深化與CPU龍頭英特爾合作，昨（22）日宣布支援英特爾「Pathf...

DRAM價Q4看跌 牽動台廠

科技市調機構集邦科技（TrendForce）昨（22）日發布最新報告指出，受高通膨導致消費性產品需求疲軟影響，第4季DR...

友達進駐高雄亞灣園區

友達（2409）昨（22）日宣布，進駐高雄亞灣5G AIoT創新園區，並在園區內成立「AUO解決方案研發中心」，未來將在...

玉晶光、揚明光 搶AR商機

研調機構IDC預估，今年全球擴增實境（AR）頭戴式裝置出貨量預計將年減8.7%，但未來五年年複合成長率（CAGR）將達到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。