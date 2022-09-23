外資挺日月光 股價逆勢有撐

半導體雜音不斷，有外資報告指出，儘管消費端疲軟加上庫存調節壓力，日月光投控（3711）封測一哥地位非常具有競爭力，股價被低估，有信心日月光投控可有效面對半導體循環週期，維持買進評等。外資相挺下，日月光投控早盤有撐，最高價位到85.5元，但其後不敵賣壓湧現，終場收在84元，下跌0.6元。

外資報告認為，日月光投控被低估，對第三季相當樂觀，並且維持今年營收年增21%的看法。

日月光投控受惠封測產能利用率維持高檔，加上電子代工服務（EMS）事業持續增溫，8月合併營收達638.07億元，創新高，月增9.7%，年增26.48%；前八月合併營收4,268.04億元，年增24.31%。

日月光集團營運長吳田玉曾說，在過去兩年，日月光與矽品結合綜效發揮了極大的功能，自動化的進步改善了日月光的製造效率、成本結構以及對大量和高可靠性業務的反應時間，而晶片組合封裝的需求增加，亦提高了封測事業技能知識的複雜性，以及日月光在供應鏈上的價值。

籌碼方面，外資昨日轉買為賣超日月光投控2,256張，投信連五日買超1,210張，自營商轉賣為買44張。