快訊

台84線嚴重車禍！3輛大車撞成一團車頭全毀 駕駛意識不清急送醫

獨／來陰的？民進黨要資策會3天內交高虹安資料 柯文哲下令回擊

諾盧颱風生成「雙颱共舞」 氣象局：明天嚴防局部大雨

外資挺日月光 股價逆勢有撐

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

半導體雜音不斷，有外資報告指出，儘管消費端疲軟加上庫存調節壓力，日月光投控（3711）封測一哥地位非常具有競爭力，股價被低估，有信心日月光投控可有效面對半導體循環週期，維持買進評等。外資相挺下，日月光投控早盤有撐，最高價位到85.5元，但其後不敵賣壓湧現，終場收在84元，下跌0.6元。

外資報告認為，日月光投控被低估，對第三季相當樂觀，並且維持今年營收年增21%的看法。

日月光投控受惠封測產能利用率維持高檔，加上電子代工服務（EMS）事業持續增溫，8月合併營收達638.07億元，創新高，月增9.7%，年增26.48%；前八月合併營收4,268.04億元，年增24.31%。

日月光集團營運長吳田玉曾說，在過去兩年，日月光與矽品結合綜效發揮了極大的功能，自動化的進步改善了日月光的製造效率、成本結構以及對大量和高可靠性業務的反應時間，而晶片組合封裝的需求增加，亦提高了封測事業技能知識的複雜性，以及日月光在供應鏈上的價值。

籌碼方面，外資昨日轉買為賣超日月光投控2,256張，投信連五日買超1,210張，自營商轉賣為買44張。

日月光 外資

延伸閱讀

「日月光三好幼兒園」開幕 打造幸福校園

公私協力投資上億打造「日月光三好幼兒園」 可收300名幼兒

日月光三好幼兒園開幕 打造可招300名幼兒的幸福校園

高雄橋科今區段徵收動土 日月光、鴻海已申請入區

相關新聞

傳Meta元宇宙不順 Micro LED股富采及錼創同寫掛牌新低

元宇宙是市場看好的未來明星產業，相關供應鏈及商機龐大，國內LED廠中，富采（3714）及錼創科技被視為是2檔國內LED產...

外資連二日提款台積電逾1.5萬張 股價續探底

受美國聯準會（Fed）升息3碼，同時釋出未來持續強勁訊息，護國神山台積電（2330）成為外資提款機，22日外資賣超台積電...

晶心科、英特爾 深化合作

聯發科轉投資CPU矽智財（IP）廠商晶心科（6533）深化與CPU龍頭英特爾合作，昨（22）日宣布支援英特爾「Pathf...

DRAM價Q4看跌 牽動台廠

科技市調機構集邦科技（TrendForce）昨（22）日發布最新報告指出，受高通膨導致消費性產品需求疲軟影響，第4季DR...

友達進駐高雄亞灣園區

友達（2409）昨（22）日宣布，進駐高雄亞灣5G AIoT創新園區，並在園區內成立「AUO解決方案研發中心」，未來將在...

玉晶光、揚明光 搶AR商機

研調機構IDC預估，今年全球擴增實境（AR）頭戴式裝置出貨量預計將年減8.7%，但未來五年年複合成長率（CAGR）將達到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。