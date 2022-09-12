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鼎炫-KY 8月營收達2.39億元 月增36.02%

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

專業EMI材料暨全球衡器領導廠商鼎炫-KY（8499）今（12）日公佈8月合併營收達2.39億元，較上月的1.75億元成長36.02%。累計今年前8個月合併營收則為16.38億元，較去年同期減少3.74%。

鼎炫-KY表示，由於旗下EMI材料事業受到客戶加大庫存去化策略影響，並調整新訂單下單節奏，再加上近期中國疫情、限電等干擾整體供應鏈穩定度，短期使得EMI材料銷售表現受壓，惟集團於EMI材料市場中係全球少數一條龍整合專業材料廠，有效提供電磁干擾、電器絕緣、機體散熱與外殼保護等解決方案，係奠定集團為主要客戶重要合作供應夥伴，且針對電子產品朝向5G、Wi-Fi 6等高頻高速傳輸技術發展，鼎炫-KY亦持續與客戶進行新款材料產品研發，有助於創造整體營運正面之挹注。

除此之外，針對衡器事業方面，採取完善低、中、高階等全系列產品線，精進自動化生產以達到良好經濟成本，同步擴大衡器外銷代工與T-Scale自有品牌業務團隊等措施，以期提升衡器事業整體市場競爭力，除目前外銷代工客戶仍保持良好訂單拉貨需求，助力集團良好銷售挹注，且看好全球智能衡器市場滲透率拉升趨勢，仍積極加大中低階智能衡器新品市場業務接單，以期堆疊未來新一波銷售表現。

展望今年第3季，鼎炫-KY仍持續關注全球通膨、疫情、國際情勢對於全球消費景氣影響，並持續針對旗下兩大事業擴大業務接單，同步進行良好原料採購、庫存管理，加上台幣貶值效益，有助於創造營運有利條件；此外，EMI材料事業仍持續投入新款材料研發、新材料送樣，未來將依客戶需求、多元應用領域布局等規劃，增加自動化模切生產工藝以提升整體產能規模，以期挹注未來營運良好動能。

鼎炫 疫情

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