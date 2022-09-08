樺漢8月營收 年增41.2％

工業電腦樺漢（6414）今（8）日公布2022年8月合併營收103.92億元，受惠於三大事業體營收規模穩健放大，加上歐洲廠業績注入，推進集團8月營收較上月成長8.3％，較去年同期的73.60億元成長41.2％。

累計前8月合併營收711.92億元，年增率達24.2％，在全球通貨膨脹、升息、能源衝擊等大環境景氣負面因子干擾下，集團8月、前8月營收仍繳出改寫歷年同期新高的成績。

樺漢表示，受惠於旗下三大事業體包括工控設計、品牌通路、系統整合其8月營收的年增率分別為64.2％、-1.2％、74.2％，推進集團整體營收規模放大，尤其是樺漢個體方面，8月營收呈月增40.5％、年增51.1％。

在料況供貨回穩順暢下，該公司表示，除了歐美市場之智能零售、智慧金融、彩票博奕等客戶的訂單出貨暢旺外，亦有工業網通及智能家居需求的回升、以及匈牙利布達佩斯工廠起步發展的新業績挹注，助力集團未來整體獲利表現更上一層樓。