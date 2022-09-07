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威剛8月營收回溫 看好毛利率逐步提升

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛董事長陳立白。圖／威剛提供
威剛董事長陳立白。圖／威剛提供

記憶體模組大廠威剛（3260）8月營收回溫，月增12.7%達30億元。威剛董事長陳立白表示，雖然受全球經濟環境衝擊，傳統旺季的消費性需求不如預期，但短期內DRAM現貨價已接近谷底，再跌有限，且公司調整庫存進度符合預期，預計下半年毛利率將可望逐步回穩。

全球加速升息腳步未歇，加上電子供應鏈持續調整庫存，威剛指出，目前除了車用電子應用需求較強勁，PC、智慧手機等消費性產品需求缺乏成長動能，因此近期記憶體合約價仍有壓力。其中NAND Flash供給成長幅度、製程發展速度都高於DRAM，價格下修幅度也會相對明顯。目前公司也快速調整記憶體庫存至健康水位，已無後顧之憂，並維持彈性採購策略，將可有效因應產業快速變化，穩固公司營運發展。

展望後續，陳立白表示，除了記憶體業務穩定發展，公司旗下的電動三輪車、馬達與控制系統、工控相關產品的出貨量也都逐步增加。威速登電動三輪車今年仍以B2B業務為主，目前已陸續出貨多家國內物流業者，明年更將進一步拓展至B2C應用，成為智慧綠能配送的最佳夥伴。工控方面，今年不論出貨量與市占率都有逐步提升，在全球消費性需求調節之際，工控業務穩健發展將可望為公司整體毛利率帶來挹注。

威剛8月營收比重為DRAM占比42.5%，固態硬碟(SSD)比重達35.3%，記憶卡、隨身碟與其他產品為22.2%。累計威剛今年1-8月合併營收為241.4億元，DRAM營收貢獻達47.1%，SSD占比33.1%，記憶卡、隨身碟與其他產品19.8%。

威剛 記憶體模組 營收

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