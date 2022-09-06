錼創8月營收維持高檔 寫歷史次高
錼創科技（6854）今年以來營運快速成長，以單月營收來看，今年5月合併營收跳上3千萬元以上之後，近幾個月單月都維持高檔，站穩在3千萬元之上，該公司今（6）日公告8月合併營收為3797萬元，是該公司單月營收的史上次高表現。
錼創科技8月合併營收為3797萬元，較上月微幅增加1.49%，較去年同期大幅成長100.24%，累計今年前8個月合併營收為2.58億元，較去年同期大幅成長219.29%。以該公司7、8月營收表現來看，第3季營收可望再創歷史新高。
錼創第2季營收約為1億元，較上季成長約22%，第2季虧損約1.07億元，較第1季虧損1.71億元、去年同期虧損2.67億元，今年第2季虧損金額已呈現快速且大幅的收斂，第2季每股淨損約1.06元，較第1季每股淨損1.17元持續縮減。
市場法人預估，錼創今年全年度的虧損金額，將可望較去年大幅度減少，且該公司原本預估，明年下半年有機會見到單月或單季由虧轉盈，不過，市場法人認為，近幾個月錼創科技單月營收大幅提升，預料該公司單月見到獲利的時間點可望較先前預期提早。
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