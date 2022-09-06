聯詠8月業績 探近26個月低點

驅動IC大廠聯詠（3034）於6日公布8月業績，單月營收已連五個月衰退，來到近26個月低點。

聯詠8月合併營收為65.27億元，月減4.9％、年減49.4％，累計前八月合併營收為813.65億元，年減5.2％。聯詠在前七月累計業績還比去年同期增長，但是加計8月後，累計業績已轉為衰退局面。

聯詠日前在法說會中，估計第3季業績將大幅季減約35.4％至39.2％，落在191億至203億元之間，該公司總經理王守仁表示，本季多重應用需求同時下滑，希望第3季是其今年的營收低點。

在獲利方面，聯詠上半年歸屬母公司業主淨利為196.21億元，年增25.2％，每股純益為32.25元。

對於晶圓代工成本，聯詠估計有些產品在下半年有機會降低，至於封測成本，也希望與協力廠協商度過需求疲弱的期間。