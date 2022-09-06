麗豐-KY 8月合併營收3.97億元 月增2％

麗豐-KY（4137〉今（6）日公布8月合併營收3.97億元，月增約2%、年增4.45%，累計今年前八月合併營收25.82億元，年減17.27%。公司表示，儘管主營地區仍維持嚴格疫控政策，加上正值夏季營運淡季，但麗豐-KY主營通路｢克麗緹娜｣單月實體店面運營上仍呈現佳績。

麗豐-KY表示，隨著大數據及互聯網不斷成熟發展，以消費者為中心的服務和營銷，也將被重新定義，除了產品須保持高度質量外，產品營銷也越來越重視線上與線下的結合。面對消費者轉往線上渠道接收保養知識並進行購物消費的趨勢明確，麗豐集團仍持續強化在官方網站、微博、FB等社群媒體的行銷宣傳力道，透過不同的管道和方式等分享美容保養保健方式及正確使用克麗緹娜相關系列保養品，同時亦提升品牌力道及形象力。

麗豐-KY表示，面對接下來秋冬換季需求及傳統消費旺季，外在仍有總體經濟情況未明及疫情反覆等各種干擾因素，公司會將業務重心回歸主營通路，強調資源配置效率，為企業營運成果提升賦能而努力。

「克麗緹娜」成立多年來，作為實體美容連鎖行業的佼佼者，致力於提供消費者更全面性的美容、健康服務，未來也持續以更多元化產品線為經營核心，觀察麗豐-KY過去三年的經營成績，下半年整體營運皆受惠於消費旺季而較上半年成長，惟目前各地區疫情封控以及總體經濟成長趨緩等不利因素仍猶存，然麗豐-KY仍看好兩岸龐大的美顏、健康商機，產業中長期前景維持成長的方向不變，目前公司在不確定因素充斥的情況下，將積極整合集團資源，優先穩定公司營運基礎，進而再追求規模擴張及成長，期望疫情能盡快穩定控制，麗豐-KY得以發揮良好的企業底蘊，挹注集團下半年整體營運遞出優異佳績。