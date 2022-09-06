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中磊8月營收57.3億元 創次高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信寬頻設備廠中磊電子（5388）今（6）日公佈2022年8月份營收57.3億元，較去年同期營收38.8億元，年增48%，月減4.5%，為單月營收次高紀錄，歷年8月新高。

中磊累計今年前8月營收為396.3億元，較去年同期營收271.3億元，年成長率達46%，單月及累計營收均續創歷年同期新高。

中磊認為，全球數位基礎建設浪潮大興，產業數位經濟化蓬勃發展，5G、智慧物聯網及雲端科技等遠距新興應用帶動資料量暴增，加速高速網路佈建及網路服務普及，網通設備需求強勁。

中磊表示，掌握新世代通訊核心技術，包括超高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等產品需求暢旺。

近年中磊積極搶進全球電信客戶，直供電信供應鏈，中磊表示，與全球電信客戶深度合作，透過彈性調配台灣、中國、菲律賓及印度等四地產能，發揮全球佈局優勢，即時滿足客戶需求，電信直效行銷效益顯現，市占率持續提升，整體營運成長可期。

中磊 營收 5G

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