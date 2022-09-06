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聯寶電子8月營收4,300萬元 月增23.74%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

聯寶電子（6821）今（6）日公告8月營收為4,300萬元，月增23.74%、年增6.19%，主要受惠於日系遊戲機大廠新款遊戲機的新訂單挹注，和IP STB機上盒、WiFi 6/6E市場蓬勃發展，再加上應用於WiFi 6/6E無線設備、Cable產品、5G FWA固網無線接取設備等各項磁性元件產品，出貨量保持穩健成長的態勢，挹注營運動能。

聯寶累計今年前八月營收為3.45億元、年增3.74%，從營運面來看，8月及前8月營收皆在大環境逆風下，仍刷新歷年同期新高的紀錄，凸顯聯寶近年來積極拓展新客戶、新訂單、新市場範疇的成果，有良好逐步的展開。

展望下半年，聯寶表示，目前整體訂單能見度無虞、料況供應穩健來看，除了主要網通應用領域客戶持續保持良好的拉貨力道外，去年積極拓展的歐洲市場磁性元件、LAN類網路變壓器磁性元件等新訂單也逐步開花結果。

聯寶強調，公司持續精進研發設計能力、優化產能效率、人才培育等，以期拉升於單一客戶新訂單合作的機會，以及開拓更多不同產業領域的新客戶，並對未來整體營運帶來正面的挹注。

營收 遊戲機

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