聯寶8月營收4,315萬元 日系遊戲機訂單挹注營運

聯寶今（6）日公布8月合併營收4,315萬元，月增23.74％，年增6.19％；累計今年前8月合併營收3.45億元，年增3.74％，單月及累計今年來營收都創歷年同期新高；在LAN類業務獲國際日系遊戲機大廠新訂單下，將為未來營運注入新活水。

聯寶表示，8月旗下三大產品別包括電源(PoE)類、LAN類、xDSL類的營收表現中，LAN類變壓器占營收比重15%，主要受惠於日系遊戲機大廠新款遊戲機的新訂單挹注，和IP STB機上盒、WiFi 6/6E市場蓬勃發展。

LAN類變壓器8月業績月增23.74％、年增6.19％，加上應用於WiFi 6/6E無線設備、Cable產品、5G FWA固網無線接取設備等各項磁性元件產品出貨量也保持穩健成長的態勢，挹注8月營收單月及年增率呈現雙增，且刷新歷年同期新高。

聯寶指出，近期業務拓展與技術開發雙雙報喜，研發團隊經3年的開發設計，旗下應用於LAN類變壓器的磁性元件成功打入國際日系遊戲機大廠供應鏈，且供應最新款遊戲機的關鍵磁性元件。

聯寶強調，受惠此款遊戲機種近期在市場熱銷狂賣，供不應求下，客戶拉貨力道持續增溫，為未來營運注入新一波成長活水；展望下半年，維持審慎樂觀看法。