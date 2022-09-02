矽瑪8月營收月增26.7% 創歷史新高

佳世達（2352）集團旗下連接器廠矽瑪（3511）今（2）日公布今年8月營收，單月業績首度占上4字頭，月增26.7%，創單月歷史新高紀錄，展望後市，矽瑪訂單能見度已到下半年，今年營運目標將優於整體市場。

矽瑪公布今年8月營收為4.28億元，月增26.7%、年增38.5%，單月營收首度占上4字頭，創單月歷史新高紀錄；累計矽瑪今年前八個月合併營收為27.34億元，年增59.8%，亦為歷史新高紀錄。

展望後市，矽瑪預期全球各國新冠疫苗注射率普遍提高，為促進經濟景氣，各國陸續採取解封政策回歸正常生活，預估因疫情流行所帶來的影響可逐漸趨緩，整體訂單銷售量逐漸回溫，預估今年業績將優於2021年。

展望下半年，矽瑪董事長黃漢州先前指出，雖然面對很多挑戰，但會比整體市場還好，同星與矽瑪都是以事業單位在經營，會控制成本，規模做大以增加淨利，尤其醫療與工業產品都有20%到30%毛利率，只要把材料與成本管理好，訂單就會進來，下半年訂單大致底定，現在努力明年的訂單，由於能見度比較高，希望能看到半年以上的訂單。

黃漢州表示，目前訂單能見度已到下半年，今年營運目標將優於整體市場，平均毛利率落在20%到30%，因應車用電子需求增長與關稅問題，規劃第3季在台中設立半自動生產線，爭取更多自動駕駛系統的訂單。

矽瑪今年上半年營收19.68億元、年增89%，毛利率22.2%、年減0.5個百分點，營益率9.7%、年增5.4個百分點，稅後純益1.13億元、年增290%，每股純益（EPS）1.41元，優於去年同期的0.36元。

矽瑪上半年營運大增，主因穿戴、車用產品需求持續增溫，加上今年起完整認列同星科技年度營收。矽瑪自去年第2季開始將擴充基座廠同星科技合併入財報。