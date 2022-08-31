汎銓今上市掛牌 股價演出蜜月行情
半導體檢測分析廠商汎銓（6830）於31日以每股100元價格上市掛牌，以紅盤開出，並演出蜜月行情，收在當日最高價124.5元，漲幅逾二成。
目前汎銓在台灣材料分析市場的市占率已經過半，而材料分析占該公司業績比重約達85％。該公司董事長柳紀綸說，這部分主要服務晶圓代工廠等，並不太受市況影響，正持續成長中，在中國大陸與台灣市場都仍供不應求。
至於故障分析的業績比重約占15％，這部分主要服務IC設計客戶，可分為研發、量產與客退項目，難免受到近期市況波動影響，尤其是量產部分，但客退項目的業績後續有可能增加。
展望未來，汎銓規劃仍積極投入材料分析與故障分析這兩大領域，提升在兩岸旗下的檢測分析產能，使整體檢測分析量能進一步擴大。
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