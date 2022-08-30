半導體庫存調整掃到封測業 矽格本季估季減一成以內

半導體庫存調整已由上游設計業蔓延至代工廠，甚至封測廠也進入暴風圈。上市封測廠矽格(6257)今日舉行實體法說會指出，受到客戶在手機、PC及記憶體相關IC進行庫存管控，本季營收將呈現季減，幸因車用晶片、網通、資料中心等相關晶片的需求持續暢旺，預估季減會在一成以內。

儘管如此，矽格的資本支出並未縮手，預估第4季還會花費20億元，加上上半年已支出30億元，合計今年資本支出約50億元。

不過從矽格下半年資本支出，已明顯看出這波產業逆風，矽格動態調整，謹慎因應客戶需求，調整資本支出。

矽格稍早公布第2季及上半年財報，第2季合併營收51.5億元，年增22.6%、季增11.6%；純 益純益11.5億元，年增55.3%、季增22.0%，歸屬母公司稅後純益9.9億元，每股純益2.18元，寫下歷年同期新高佳績；上半年稅後純益18.08億元，年增45.5%，每股純益4元。

矽格今年下半年，矽格董事長黃興陽表示，受到客戶在手機、PC及記憶體相關IC進行庫存管控，幸因車用晶片、網通、資料中心等相關晶片的需求持續暢旺，本季估季減高個位數。他 並強調矽格會謹慎觀察實際情況，做好產能調配。但黃興陽仍看好半導體長線成長可期。

隨產業逆風來襲，矽格本季暫緩資本支出，藉此節約成本，客戶新增需求由集團間產能調動來因應。

矽格預定第4季重啟資本支出，約20億元，主要配合客戶2023年5G旗艦級手機晶片、Wi-Fi 6/6E、電源管理(含GaN)、高速運算、資料中心、低軌衛星、車用電子晶片等新產品需求持續成長，提前建置先進產能，預估今年資本支出預估共50億元，明年會再增加。