廣積股價創波段高 改寫14年以來新高

工業電腦廠廣積（8050）在營運持續繳出佳績下，近期以來股價表現強勢，今（30）日廣積股價更是再改寫波段新高，一度來到80元大關，股價改寫近14年來新高。

投信近期連續三個交易日持續買超廣積，近一季以來廣積漲幅高達51.8%。

廣積日前於法說會上表示，隨著缺料情況持續改善，第三季營收、獲利有望再寫新猷。

廣積表示，工業電腦營運動能持續增溫，今年看到不少新客戶加入。且網通接單暢旺，下半年趕訂單出貨，上半年料況較差、因此成長有限，不過預估自8-9月後料況較為舒緩，有助營運表現。

網通專案受惠於網路安全需求大幅增加，越來越多企業注重資安，因此預估網通部門今年、明年都會有雙位數成長，成長幅度可期。

該公司日前已公告第二季財報，稅後純益2.53億元，較去年同期大增逾5倍，季增45.4％，創歷史單季次高紀錄，EPS 2.22元，累計上半年EPS達3.75元，已賺贏去年全年的EPS 2.69元。廣積7月合併營收5.15億元，月減19.8%、年增15.61%，累計前七月營收為34.67億元，年減0.19%。