聯發科跌破所有均線支撐 外資喊買

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
聯發科（2454）。 圖／歐新社
聯發科（2454）。 圖／歐新社

高盛證券針對台灣半導體產業出具最新報告，拜訪聯發科（2454）、晶圓雙雄等15家廠商，預期存貨修正時間將到2023年上半，並針對半導體產業循環、企業訂單能見度、終端市場需求展望、定價策略、長線成長趨勢等進行剖析。

在聯發科方面，高盛給予的投資評等為「買進」，根據2023年預估每股稅後純益（EPS），給予12倍本益比，相較於過去兩年平均的本益比18.1倍，還低了1.5個標準差，所以未來12個月的目標價為912元。

至於聯發科的下檔風險，高盛指出有五項：第一，終端需求弱於預期，尤其是智慧手機部分；第二，在5G滲透率放慢下，晶片組成本價格較弱，導致智慧手機收入規模較小；第三，市場激烈競爭導致平均產品銷售價格（ASP）較弱；第四，市占率下滑；第五，地緣政治風險。

聯發科今（29）日股價跳空開低，失守所有均線支撐，終場下跌3.6%或25元，收在653元，成交量達4,605張。

聯發科 智慧手機 高盛

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