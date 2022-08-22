亞系外資憂矽力*-KY毛利率 降評至減碼且大砍目標價

亞系外資最新報告擔憂矽力*-KY（6415）在消費性電子疲軟、競爭者壓力加劇、加上毛利率也將面臨壓力，決定下修矽力*-KY今明年每股純益預估，將評等由持有調降減碼，目標價由600元砍到480元，預估股價潛在下修空間超過2成；矽力*-KY今（22）日開低走低，盤中跌幅逾7%。

亞系外資認為，矽力*-KY的股價並未完全反映PMIC疲軟的下行風險，由於矽力*-KY消費性電子產品的比重較高，在這波景氣修正影響下，股價表現停滯，但整體市場競爭可能較過去的周期更激烈，矽力*-KY在伺服器和汽車領域今年的營收恐無法彌補因消費、通信和PC領域放緩所造成的影響。

亞系外資表示，矽力*-KY中國大陸市場的市占率高，是維繫毛利率的重要因素，但受到潛在競爭者加入，競爭加劇的衝擊，毛利率恐將面臨壓力，預估今明兩年毛利率恐降將至52%及49%。

亞系外資指出，PMIC可能出現供應過剩的情況，主要是因8吋代工產能和新產能鬆動，緩解PMIC的緊張度，以二線代工廠力積電（6770）、世界先進（5347）來看，第3季產能利字率恐下滑至80~85%，預計將有更多的產能分配到PMIC，隨著下半年以及明年晶圓產能鬆動，恐將使矽力*-KY毛利率面臨壓力。

亞系外資下修矽力*-KY今明年每股純益預估，降幅7%及19%，分別達18.25元及19.19元，同時調降評等至減碼，目標價大幅下修至480元；矽力*-KY今日以624元開出，一度下滑至606元，盤中跌幅逾7%。