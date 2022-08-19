穎崴力拚下半年優於上半年 早盤股價站上403元

近期市場盛傳半導體冬天來臨，不少公司下調第3季財務數字。穎崴（6515）昨（18）日法說釋出佳音，對於下半年營運仍樂觀看待，可望優於上半年。帶動今（19）日早盤股價上漲，開盤股價392元，一度衝上403元，上漲18.5元，漲幅逾4%。

穎崴日前公布上半年營收18.58億元，每股純益為9.64元；其中，第2季每股純益6.12元，為歷史次高。法人看好，穎崴本季營收可望續寫新猷，年度營收與獲利將同步挑戰新高。

穎崴董事長王嘉煌表示，整體半導體業有越來越明顯的區隔，可能因為疫情關係，消費性如手機需求減緩，但工程驗證的客戶還是在「push我們」。

穎崴財務長李振昆表示，6月合併營收達創新高達到5.6億元，其實是因為上海封控導致帳款遞延，若排除此因素，6月營收仍突破3.9億元，7月續增至4.23億元，實際上是連2月創新高。產品以高頻、高速的高階產品測試為主，先進製程佔比約67%，應用別以高速運算（HPC）逾5成最高。

據研調單位TechInsights預估，今年測試座營收估19.33億美元、年增9.6％，探針卡營收估27.08億美元、年增18.4％，2021到2026年的年複合成長率（CAGR）分別估為5.4％及6.4％。穎崴副總經理陳紹焜認為，公司仍有很大的成長性。

陳紹焜說，穎崴跟IC設計公司合作從產品上市前6到8個月前就開始，客戶手中約有六、七成非量產產品，從目前合作的廠商來看，並未看見產品有任何慢下來的情況，甚至開的數量是越來越多；現在看起來，整個下半年還是「非常非常好」的狀況，至於明年市況，由於產業變化迅速，距今仍有一段時間，待下次法說再報告。

為因應客戶需求，穎崴斥資興建的楠梓新廠預計明年第1季完工，第2季可望量產。李振昆表示，新廠完成後，供給可以更平順，成本還可以再下降。目前公司外購日韓大廠毛利率為45%到50%，從日韓大廠的財報來看，賣給穎崴的毛利率為43%到46%，未來穎崴自製，毛利一定可以再增加。