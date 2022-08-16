美系外資憂記憶體高庫存壓力 調降群聯評等及目標價

美系外資認為下半年記憶體價格恐仍因高庫存的問題持續下跌，預期群聯（8299）恐受到影響，決定將評等由加碼調降到中立，目標價則由335元微幅下修至330元；群聯今（16）日股價開低，終場收307.5元，下跌4.5元。

群聯第2季稅後純益18億元，每股純益9.17元，為歷年同期次高，累計上半年每股純益20.26元；7月合併營收53.42 億元，年減2%，為歷史同期次高，累計今年前7月合併營收387.34億元，年增13%，創同期新高。

美系外資則是認為，記憶體仍持續面臨高庫存問題，由於主要隨機存取記憶體生產商和客戶庫存水平仍高，供應鏈將持續面臨巨大庫存消化壓力，在需求疲軟下，下半年記憶體價格恐將進一步下跌。

美系外資說，目前PC業者持續減少全年出貨量目標，預期群聯恐將受到影響，決定調降群聯評等至中立，且調降今年每股純益預估，調降幅度為2%，同時也且微降群聯目標價至330元。

群聯早盤以308元開出，下跌4元，盤中一度翻紅拉升至313.5元，低點則下滑至307元，終場收在307.5元，下跌4.5元，跌幅1.44%。