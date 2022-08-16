快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美系外資憂記憶體高庫存壓力 調降群聯評等及目標價

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
美系外資認為下半年記憶體價格恐仍因高庫存的問題持續下跌，預期群聯（8299）恐受到影響，決定將評等由加碼調降到中立，目標價也下修至330元。情境示意圖。圖／Ingimage
美系外資認為下半年記憶體價格恐仍因高庫存的問題持續下跌，預期群聯（8299）恐受到影響，決定將評等由加碼調降到中立，目標價也下修至330元。情境示意圖。圖／Ingimage

美系外資認為下半年記憶體價格恐仍因高庫存的問題持續下跌，預期群聯（8299）恐受到影響，決定將評等由加碼調降到中立，目標價則由335元微幅下修至330元；群聯今（16）日股價開低，終場收307.5元，下跌4.5元。

群聯第2季稅後純益18億元，每股純益9.17元，為歷年同期次高，累計上半年每股純益20.26元；7月合併營收53.42 億元，年減2%，為歷史同期次高，累計今年前7月合併營收387.34億元，年增13%，創同期新高。

美系外資則是認為，記憶體仍持續面臨高庫存問題，由於主要隨機存取記憶體生產商和客戶庫存水平仍高，供應鏈將持續面臨巨大庫存消化壓力，在需求疲軟下，下半年記憶體價格恐將進一步下跌。

美系外資說，目前PC業者持續減少全年出貨量目標，預期群聯恐將受到影響，決定調降群聯評等至中立，且調降今年每股純益預估，調降幅度為2%，同時也且微降群聯目標價至330元。

群聯早盤以308元開出，下跌4元，盤中一度翻紅拉升至313.5元，低點則下滑至307元，終場收在307.5元，下跌4.5元，跌幅1.44%。

群聯 記憶體

延伸閱讀

大學生筆電直上蘋果MacBook？ 過來人點致命傷：若要做這事別買

群聯財報事件 台灣高等法院宣判執行長潘健成緩刑5年

Intel推Arc Pro系列工作站GPU 鎖定專業圖像運算

需求端下滑 十銓7月營收4.86億元 月減逾二成

相關新聞

美系外資憂記憶體高庫存壓力 調降群聯評等及目標價

美系外資認為下半年記憶體價格恐仍因高庫存的問題持續下跌，預期群聯（8299）恐受到影響，決定將評等由加碼調降到中立，目標...

四川大限電 台面板廠可望受惠 友達、群創、彩晶齊漲

大陸四川省大限電，從昨日起至8月20日所有工業電力用戶停止生產，連放6天的高溫假，不少台系供應鏈也都受到衝擊，不過，台廠...

網通廠三強 拚年賺一股本

網通族群訂單滿手，隨著零組件缺貨趨緩，營收、獲利也屢創新高，今年上半年神準以每股純益8.75元，成為網通每股獲利王，智邦...

勤誠獲利 拚逐步回升

伺服器機殼廠勤誠（8210）昨（15）於線上法說會指出，本季所有訂單都已到手，預期營運逐步成長，沒有趨緩，看好下半年營運...

友通三利多 Q3展望樂觀

佳世達集團旗下工業電腦廠友通（2397）昨（15）日舉行法說會，受惠嵌入式板卡、網通業務剛性需求持續強勁，加上缺料持續緩...

上季EPS大同0.18元 茂林0.43元

大同（2371）昨（15）日上傳半年報，在新經營團隊入主之後，第2季繳出連五季獲利成績單，單季每股純益為0.18元。大同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。