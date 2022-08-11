瑞鼎、奇景對Q3展望保守

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

驅動IC廠瑞鼎（3592）與在美掛牌的奇景，今日舉行法說會，瑞鼎評估供應鏈庫存水位偏高，可能需要2至3個季度去化。奇景則認為，第3季將是其存貨高峰。

瑞鼎先前已公布第2季財報，上半年每股純益為38.89元。展望第3季，瑞鼎沒有釋出預測區間，但坦言有挑戰，第4季的需求也還不明確。法人評估，該公司本季的營收與毛利率都可能下滑。

至於奇景方面，該公司估計第3季營收將季減35％至39％，毛利率將落在35.5％至37.5％之間。

奇景第2季營收為3.12億美元，季減24.3％，毛利率為43.6％，季減3.4個百分點，未扣除員工分紅費用的稅後淨利為7,680萬美元，季減36.9％，每ADS盈餘為43.9美分，折合約新台幣12.8元。

奇景認為，進入下半年，總體經濟因素帶給市場重大阻力，能見度也蒙上陰影。高通膨、快速升息、烏俄戰事持續，及中國大陸各地封城等重大因素同時影響，終端品牌廠基於需求凍結、庫存積壓和面板價格下滑，因而縮減面板採購計劃。這導致面板廠客戶開始降低工廠產能利用率，同時嚴格調降庫存，奇景庫存水位也升高。

奇景坦言，目前正與供應商進行協商中，尋求各種方法增加執行合約彈性，但為求審慎周延，已將長期產能合約可能產生的費用，充分反映在第3季的毛利率預估中。

奇景評估，該公司自身庫存高峰將落在第3季，隨著減少對晶圓廠新投片，客戶在消化庫存告一段落後，也將開始重新進貨，因此預期第4季營收將反彈、恢復成長，主要是來自於車用和平板電腦市場的需求，惟大尺寸面板驅動IC在下半年仍將持續低迷。

至於毛利率方面，在市場環境充滿挑戰，銷貨成本仍反映前幾季的高成本，同時為消化庫存可能降低售價，奇景預估第4季毛利率仍有下降壓力。但由於車用、時序控制IC及AMOLED價格穩固對毛利率產生支撐，第4季毛利率再跌有限。

毛利率 大尺寸面板

延伸閱讀

頂不住！ 水壓太強衝破人孔蓋 嘉市市區奇景「水柱」

中職／奇景！羅力罕見投到暴走 投手丘上拋手套遭警告

影／太熱了！英國知名度假海灘爬滿上千隻蜘蛛蟹 遊客直尖叫

台東會噴水的神奇肉桂樹 民眾嘖嘖稱奇！

相關新聞

華碩上季 獲利大減八成

PC市場需求反轉，品牌大廠華碩受到中國大陸封控、俄烏戰爭、全球通膨等總體經濟「黑天鵝」事件衝擊，又認列匯兌損失6.99億...

國巨上半年賺兩股本 優於預期

被動元件產業吹冷風，但龍頭國巨昨（11）日公布今年第2季財報，單季獲利為59.27億元，季減5.1%、年減6.4%，每股...

華碩高庫存…衝上2,000億元

PC品牌大廠華碩昨（11）日舉行法說會，華碩共同執行長胡書賓指出，近年華碩積極擴張，因此累積材料和庫存，累積庫存達2,0...

國巨：標準品市況疲弱

被動元件大廠國巨昨（11）日參加外資論壇，財務長陳彥松表示，標準品市況持續疲弱，預估第3季營收季減1-3%，毛利率、營益...

振樺電、維田 Q2獲利寫同期最佳

工業電腦大廠振樺電（8114）、維田今年第2季財報繳出佳績，振樺電本業獲利再創歷史新高，稅後純益繳出雙成長、年增近1.7...

和碩Q2 單季每股純益1.17元

代工大廠和碩今年第2季受到中國大陸封控衝擊，營收規模下降，業外還認列匯兌損失6.31億元，稅後純益年減四成，單季每股純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。