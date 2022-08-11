瑞鼎、奇景對Q3展望保守

驅動IC廠瑞鼎（3592）與在美掛牌的奇景，今日舉行法說會，瑞鼎評估供應鏈庫存水位偏高，可能需要2至3個季度去化。奇景則認為，第3季將是其存貨高峰。

瑞鼎先前已公布第2季財報，上半年每股純益為38.89元。展望第3季，瑞鼎沒有釋出預測區間，但坦言有挑戰，第4季的需求也還不明確。法人評估，該公司本季的營收與毛利率都可能下滑。

至於奇景方面，該公司估計第3季營收將季減35％至39％，毛利率將落在35.5％至37.5％之間。

奇景第2季營收為3.12億美元，季減24.3％，毛利率為43.6％，季減3.4個百分點，未扣除員工分紅費用的稅後淨利為7,680萬美元，季減36.9％，每ADS盈餘為43.9美分，折合約新台幣12.8元。

奇景認為，進入下半年，總體經濟因素帶給市場重大阻力，能見度也蒙上陰影。高通膨、快速升息、烏俄戰事持續，及中國大陸各地封城等重大因素同時影響，終端品牌廠基於需求凍結、庫存積壓和面板價格下滑，因而縮減面板採購計劃。這導致面板廠客戶開始降低工廠產能利用率，同時嚴格調降庫存，奇景庫存水位也升高。

奇景坦言，目前正與供應商進行協商中，尋求各種方法增加執行合約彈性，但為求審慎周延，已將長期產能合約可能產生的費用，充分反映在第3季的毛利率預估中。

奇景評估，該公司自身庫存高峰將落在第3季，隨著減少對晶圓廠新投片，客戶在消化庫存告一段落後，也將開始重新進貨，因此預期第4季營收將反彈、恢復成長，主要是來自於車用和平板電腦市場的需求，惟大尺寸面板驅動IC在下半年仍將持續低迷。

至於毛利率方面，在市場環境充滿挑戰，銷貨成本仍反映前幾季的高成本，同時為消化庫存可能降低售價，奇景預估第4季毛利率仍有下降壓力。但由於車用、時序控制IC及AMOLED價格穩固對毛利率產生支撐，第4季毛利率再跌有限。