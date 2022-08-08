台海危機仍在、台股徘徊萬五 網通族群強勢撐盤

台股今（8）日持續受到台海危機影響，加權指數開盤下跌百餘點，再度失守萬五，後續出現跌幅收斂，萬五大關失而復得，並在附近來回起伏，盤中成交量縮減，市場仍然觀望美國7月分CPI數據公布、台海氣氛、鴻海（2317）周三法說會等事件，盤面上由網通族群強勢撐盤。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股今日受到中國大陸延長軍演、美股回檔修正影響，開盤下跌超過百點，不過外資上周五回補247億元，顯示盤勢其實沒那麼糟糕，本周持續關注美國CPI數據和國內企業法說會，建議投資人，本周股市尚未穩定，可以邊走邊看，不宜一下子拉高持股。

台積電（2330）在上周成功站上季線後，今日表現維持，仍在季線之上整理，盤中大約下跌4元，股價落在510元以上，聯電（2303）出現漲多後拉回，盤中跌幅達2%，台達電（2308）則表現較佳，開盤十分鐘內由黑翻紅，股價再創三個月以來新高265.5元，在年線之上起伏。

高價股部分，力旺（3529），祥碩（5269），旭隼（6409），矽力-KY（6415）在平盤之上表現，其中矽力-KY漲勢最佳，盤中漲幅達3%，而股后信驊（5274）跌幅則達5%，跌勢最重，AES-KY則持續挑戰守住千元關卡，盤面上五千金是否有守，仍待觀望。

網通族群中，中磊（5388），統新（6426），訊舟（3047）拉上漲停板，中磊股價創高，突破百元大關，達到101元，盤中成交量達2.5萬張，另還有光聖（6442），星通（3025），瑞祺電通（6416）等股，盤中漲幅落在4～6%，指標股智易（3596），智邦（2345）也上漲2～3%。

櫃買市場的網通股也強勢表態，華星光（4979），波若威（3163），康全電訊（8089）亮燈漲停，東典光電（6588），光環（3234），聯亞（3081）等股上漲7～9%，威潤（6465），神準（3558），正基等股則上漲超過5%。