中磊7月營收靚 股價飆漲停衝破百元關卡

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）7月營收站上60億元關卡，創單月新高，法人看好，中磊下半年營收可望逐季成長，該公司今（8）日股價飆漲停，攻上101.00元，不僅衝破百元關卡，股價更是改寫上市23年以來新高。

法人預估，中磊7月份營收約60億元，下半年單月均可維持此高水準，且目前訂單滿到明年首季，公司2023年持續搶奪市占率，2023年將持續成長，但幅度可能不會像今年那麼高。法人指出，明年雖然有訂單調整期，但看好該公司2023年營收持續成長。

中磊今年以來營運表現亮眼，第2季及上半年營收獲利均創歷史新高，7月營運持續維持強勁成長動能，單月營收首次站上60億元，年增率達65%、月增5.1%，創單月新高，累計中磊前7月營收339億元、年增率達46%，創歷年同期新高。