快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中重症+145、增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

伸興上半年EPS 6元 獲利達去年全年近七成

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

全球家用縫紉機製造大廠伸興工業（1558）公布上半年營運成果，合併營收淨額39.12億元，營業利益2.41億元，稅後純益3.63億元，每股稅後純益6元，上半年獲利已達去年全年獲利近七成的水準。

伸興第2季合併營收19.26億元，營業利益1.36億元，加上匯兌利益收入，稅後純益2.04億元，季增28.3%、年減3.3%，每股稅後純益3.37元。

伸興表示，第2季受惠於家用縫紉機客戶因市場需求成長，帶動整體拉貨力道提升，創造越南生產基地產能稼動率恢復到疫情前的正常水位。

在公司致力落實成本費用嚴控，以及原材料價格下跌、美元兌新台幣升值效益等助益下，創造今年第2季毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為18.1%、7.07%、10.6%，均較第1季呈三率三升的表現。

展望下半年，伸興維持審慎樂觀看法。儘管目前主要家用縫紉機客戶因終端需求進行庫存調整，影響整體拉貨力道較為保守，短期恐影響下半年單月營收呈波動的表現，但觀察整體家用縫紉機市場仍保持良好成長態勢。

伸興表示，將持續不斷精進新產品與新技術，一方面，深化與既有客戶長期合作的契機，推出創新且滿足消費者市場導向的新機種，另一方面，耕耘新興市場，朝推廣與提供縫紉文化服務的方向邁進，期望將集團發展帶領到生產服務化的新境界。

伸興 營收

延伸閱讀

北基上半年EPS 0.48元 10月28日開臨股會

國光生7月合併營收2.77億元、年增425.2% 創同期新高

友通Q2每股純益1.01元 衝刺供貨

光隆上半年EPS 3元 創同期新高

相關新聞

新普、AES上月營收走揚

電池模組龍頭新普（6121）及旗下電池模組股王AES-KY今年7月營收雙雙呈現增長態勢，分別月增0.7%、0.2%，AE...

中磊Q2稅後純益1.79元 創歷史新高

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）昨（5）日法說會上公布第2季每股稅後純益1.79元，上半年每股稅後純益3.09元，雙...

富采：本季不會虧損

富采（3714）第2季因中國大陸封控及通膨影響，獲利年減逾四成，富采財務長張博儀昨（5）日表示，第3季車用、特殊照明需求...

華邦電:庫存修正 Q4好轉

記憶體廠華邦電（2344）昨（5）日召開法說會，展望營運後市，總經理陳沛銘坦言，現階段整體產業都面臨短期庫存修正，客戶修...

臻鼎7月營收月增4.3% 四個月高點

PCB大廠臻鼎-KY（4958）昨（5）日公布7月營收131.94億元，月增4.38%、年增13.24%，為四個月來高點...

台灣大攻5G服務 營運補

台灣大哥大（3045）昨（5）日舉行線上法說會，台灣大表示，5G推升行動服務營收持續成長推升至會員手機月租平均帳單金額（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。