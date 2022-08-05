伸興上半年EPS 6元 獲利達去年全年近七成

全球家用縫紉機製造大廠伸興工業（1558）公布上半年營運成果，合併營收淨額39.12億元，營業利益2.41億元，稅後純益3.63億元，每股稅後純益6元，上半年獲利已達去年全年獲利近七成的水準。

伸興第2季合併營收19.26億元，營業利益1.36億元，加上匯兌利益收入，稅後純益2.04億元，季增28.3%、年減3.3%，每股稅後純益3.37元。

伸興表示，第2季受惠於家用縫紉機客戶因市場需求成長，帶動整體拉貨力道提升，創造越南生產基地產能稼動率恢復到疫情前的正常水位。

在公司致力落實成本費用嚴控，以及原材料價格下跌、美元兌新台幣升值效益等助益下，創造今年第2季毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為18.1%、7.07%、10.6%，均較第1季呈三率三升的表現。

展望下半年，伸興維持審慎樂觀看法。儘管目前主要家用縫紉機客戶因終端需求進行庫存調整，影響整體拉貨力道較為保守，短期恐影響下半年單月營收呈波動的表現，但觀察整體家用縫紉機市場仍保持良好成長態勢。

伸興表示，將持續不斷精進新產品與新技術，一方面，深化與既有客戶長期合作的契機，推出創新且滿足消費者市場導向的新機種，另一方面，耕耘新興市場，朝推廣與提供縫紉文化服務的方向邁進，期望將集團發展帶領到生產服務化的新境界。