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不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

新唐第2季每股純益3.24元 持續加大研發動能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

新唐（4919)今(5)日舉辦線上法人說明會，說明2022年第2季營運成果及未來展望。公布第2季財報，2022年第2季合併營業收入約為新台幣111.8億元；稅後純益約為13.59億元；每股純益3.24元。

新唐表示，2022年第2季主要產品線持續於目標應用領域取得佳績，車用領域上，HMI產品在電子後視鏡及抬頭顯示器的應用上，成功導入日本及台灣的汽車電子模組製造商，TOF Sensor產品線在智慧解鎖的應用上，亦導入至車用產品。

針對工控領域，發表 NUC980 Chili 平台，此平台可提供邊緣運算、遠端頻外監控的管理解決方案，並持續開發用於伺服器與5G基地站之不同電壓及馬達形式的風扇馬達驅動晶片。

通訊領域方面，新唐的CSP 封裝的金氧半場效電晶體（MOSFET）擁有世界級最低導通電阻，於本季成功導入手機客戶。

在電腦領域上，BMC產品與資料中心客戶合作計畫持續推進。

晶圓代工方面，與客戶簽署的長期合作契約已經開始投片，皆為本季的成長動能。

新唐表示，為保持成長動能，公司將在智慧生活、智慧交通及新能源等目標市場上，持續投入充足的研發資源以加強我們的產品組合並擴大我們的客戶群。

新唐 晶圓代工

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