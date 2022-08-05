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獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

文曄第2季每股純益2.25元 本季營收看增4.5%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
文曄董事長鄭文宗對本季營運展望樂觀。聯合報系資料照
文曄董事長鄭文宗對本季營運展望樂觀。聯合報系資料照

IC通路大廠文曄科技（3036）今日召開線上法人說明會，公布2022年第2季財報，第2季合併營收約1,301億元，年成長約27%，合併稅後純益歸屬於母公司業主約22億元，年成長約10%，以加權平均股數計算每股純益約2.25元。

文曄2022年上半年合併營收約為新台幣2,580億元，年成長約29%，合併歸屬於母公司稅後 純益約44.2億元，年成長約26%，以加權平均股數計算稅後EPS約新台幣5.0元。

展望2022年第三季，文曄表示，因半導體市場進入庫存調整期，預估營收將介於新台幣1,320至1,400億元間，以營收預估中位數，約季增4.5%、年成長14.2%；預估合併歸屬於母公司稅後純益介於17.63至21.03億元間，以加權平均股數計算，每股純益將介於2.01至2.39元間。

文曄表示，儘管近期國際總體經濟與半導體產業進入下降循環，文曄將持續投資於高成長的產品與應用如第三代半導體、電動車、能源管理、雲端資料中心、5G相關產品等，追求長期市佔率的持續提升與長期可持續的營運獲利成長。

新台幣 文曄

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