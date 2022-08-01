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前景展望佳 工業電腦廠樺漢今完成填息

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

工業電腦廠樺漢（6414）於上周7月29日除息7元，除息前股價為218.5元，今（1）日盤中最高價為219元，順利於今日完成填息。

樺漢受惠AIoT、工業元宇宙、ESG等應用的蓬勃發展，帶動工控設計、品牌通路、系統整合三大事業體的銷售業績成長，另開展雲地整合第四大事業體，推進集團一路走到現在近千億元的營收規模。

樺漢表示，目前樺漢集團的工控設計、品牌通路、系統整合業務接單動能強勁，工控設計方面，全球客戶對樺漢客製化工控設計服務的信賴，硬件系統的需求明顯快速增加，尤其娛樂博弈客戶的訂單增量更為明顯，根據國外研究機構technavio報告來看，光是全球老虎機的市場規模2020年至2025年將增加美金89.1億元，年複合成長率為12.14％，而樺漢主要娛樂博弈客戶為該產業市場中前5大，有機會隨著主要客戶搶占更多市佔率，進而加大對樺漢工控設計的硬體系統拉貨力道，帶動樺漢個體營運表現。

樺漢

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