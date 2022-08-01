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聯發科下修全年財測 法說會後股價力守紅盤

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯發科（2454）上周法說會拋出壞消息，預估第3季營收季減近一成，且下修全年財測，預估年營收增幅將降至17～19%，台股今（1）日開低失守萬五，聯發科早盤以684元開出，上漲1元，早盤翻黑一度下滑至674元，下跌9元，跌幅1.31%，盤中力守紅盤。

聯發科第2季合併營收1,557.3億元，淨利356.12億元，每股純益22.39元，營收及獲利都創下新高，預估第3季營收1,417～1,542億元，（以美元兌新台幣匯率1：29.5 計算），季減1～9%；毛利率為49%正負1.5個百分點；營業費用率26%正負2個百分點。

聯發科原本預估今年營收年增20%，法說會下修全年營收展望，預估年營收增幅為17～19%；聯發科下修今年智慧手機全球銷量預估，降至12～12.7億支，降幅約6～12%，同時再調降全球5G手機出貨量至6億支。

聯發科法說會拋出六個壞消息，今日早盤仍以小漲開出，早盤曾翻黑，但股價再往上翻紅，一度拉升至689元，上漲6元，盤中力守紅盤。

營收 聯發科

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