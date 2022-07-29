敦泰第2季每股純益0.44元 終端需求疲弱延伸至PC

面板驅動IC大廠敦泰（3545）今(29)日舉行法人說明會，公布第2季毛利率33.9%，季減5.7個百分點，年減16.5個百分點，單季稅後純益銳減至8,300萬元， 每股純益0.44元，與首季的3.57元，獲利呈現跳水式縮減。

敦泰2022年第 2 季營收33.27億元，季減14.5%、年減42.4%。公司表示，主要受到終端市場需求減緩及降價壓力的雙重影響，導致第2季營收及獲利衰退。目前終端市場需求疲軟的現象也從手機產品逐步擴及至個人電腦產品。

敦泰表示，過去兩年，許多製造商由於擔心供應鏈斷鏈及晶片短缺造成不齊套料，影響到未來的生產計畫，因此多超額準備庫存， 這也造成了手機和個人電腦等產業普遍存在庫存過高問題，這些庫存估計需要幾個季度來消化。

敦泰強調，與客戶目前維持緊密協商及合作，希望能儘速解決目前庫存過高的問題。公司與客戶簽訂的供貨合約，短期內雖然無法立刻解決目前庫存過高的問題，但這些供貨合約提供敦泰一個恰當的機制，將與客戶共同協商出未來的長期出貨計畫，以實現雙贏的局面。

儘管目前全球經濟充斥著負面的消息，但敦泰強調公司還是有一個令人振奮的亮點，那就是車載部門的 IDC(TDDI)產品在市場中持續成長。

敦泰統計今年上半年車載 In-cell 產品出貨量，已超越 2021 年全年的表現。現階段，敦泰已經晉升為世界頂級供應商之一，並期待車載相關產品的營收能夠在下半年持續成長。