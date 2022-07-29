台達電法說會 海英俊：下半年應比上半年好些

台達電（2308）今（29）日舉辦法說會，市場聚焦下半年展望，董事長海英俊說，季節性來說第三季是比較好的季節，第四季一般來說比第三季低一些，「今年第四季看不準，因為黑天鵝還是有」，但以下半年應該比上半年好一些為目標。

海英俊說明，美國GDP數字大家看到不是很好，加上中國市場還有變數、清零等不確定因素，「第三季目前看來應該是還可以，整個看起來，下半年應該比上半年好一些」。

他指出，消費性電子有關業務都會受到影響，台達因為ChromeBook不太做、影響不會太大。至於晶片短缺部分，現在看來，整體來說沒有很嚴重，還有少數幾樣供貨不是很順，但比上半年好很多，大家看成熟晶片供應會越來越充足。

市場持續關注庫存問題，台達電到第二季庫存為710億元、天數約71天，海英俊補充，第三季旺季來看存貨週轉天數預估將會下降，存貨是因為策略性採購，買了很多晶片，但我們還欠客人一些貨， 這些材料都用得掉。

執行長鄭平也指出，去年下半年跟客戶談產品售價提升，「都談了差不多了」，由於價格材料趨於穩定，現在看下半年材料成本會比上半年好，預估對毛利率有正面幫助。

台達電公布財報，無畏中國封城影響，第二季仍繳出好成績，稅後純益76.3億元寫同期次高，季增25.9%、年增0.5%，每股純益2.94元；上半年稅後純益136.8億元，年減3.14%，每股純益5.27元。