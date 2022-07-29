研華上半年營收及獲利 雙創歷史新高

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395） 今（29）日舉行董事會，公佈2022年第二季暨上半年合併財務報表。在上半年營運方面，累計研華2022年上半年合併營收達329.44億元，較去年同期成長20%。上半年營業毛利為126.57億元（毛利率38.4%），合併稅後淨利為50.30億元 (年對年成長36%），上半年合併EPS達6.49元。研華2022上半年營收及獲利雙創歷史新高紀錄，整體營運締造佳績。

在單季營運部分，研華2022年第二季合併營收達168.20億元，去年同期營收年增18%，亦較上季營收成長4%。第二季營業毛利為64.99億元（毛利率38.6%），合併稅後淨利為24.58億元（年對年成長37%），第二季合併每股稅後盈餘為3.17元。儘管受封控因素影響，研華第二季營收仍續創新高，單季獲利亦為歷史次高紀錄。

若以美元表達，研華2022年上半年營收達1,151.43 百萬美元，優於原先預估，年對年成長19%。在事業群方面，上半年整體而言皆較去年成長，各事業群表現方面，以應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現最佳，年對年分別成長62%及47%。嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）及物聯雲事業群（Cloud-IoT Group，CIoT）亦有不錯的表現，較去年同期成長逾兩成。

在區域表現方面，1H22各市場營收表現普遍較去年同期成長，其中以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長37%、25%及40%；中國市場已完全復工，累計營收較去年微幅成長。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨物流及料況緩步紓解、集團產能佈建完成，研華上半年營收及獲利雙創新高。第二季接單/出貨比值(B/B Ratio) 為1.24，顯示供應鏈趨於平衡，致使缺料、交期過長與成本漲價等疑慮消除，整體接單狀況逐步回歸常態。

展望下半年景氣，儘管通膨與景氣放緩等不確定因素猶在，受惠於全球能源轉型與淨零趨勢，帶動終端工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等剛性需求強勁成長。面對未來的機會與挑戰，研華內外並進、深化布局，內部落實採購流程與庫存調控優化，區域經營則強化北美、南韓、日本等在地客戶服務能量。下半年隨缺料、封控等干擾因素降低，先前累積的訂單達交機會高，整體營運樂觀看待。