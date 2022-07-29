聯發科估第三季營收 季減1%至9%

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

聯發科（2454）今日召開法說會表示，近幾個月高通膨影響消費者信心，總體經濟的挑戰增加市場需求的不確定性，也導致晶片需求的下降；觀察到客戶及其銷售通路已開始積極調整庫存，預期未來的兩到三個季度都還會持續調整，在這樣的環境下，聯發科技會謹慎管理庫存、成本及費用。

聯發科執行長蔡力行表示，聯發科已占有全球領先地位，並成為手機、智慧裝置平 台以及電源管理晶片的產業領導者，其中有多項具規模的業務不但穩健成長，即使在下行循環中的波動度也較低。即使面對市場短期的不確定性，將持續積極投資關鍵技術，相信這些努力將強化我們的全球市場地位，並在未來展現成果。

展望第三季，蔡力行表示，在客戶持續的庫存調整之下，預期第三季營收（以美金對台幣匯率1比29.5計算）將在1,417億至1,542億之間，與前一季相 比，約下降1%至9%，與去年相比，約成長8%至18%。營業毛利率預估將為49% ± 1.5%，費用率預估將為26% ± 2%。

蔡力行強調，憑藉多元的產品組合及領先的產業地位，相信聯發科將能穩健地應對短期的市場挑戰，預期今年全年營收達近 20%的雙位數百分比成長，營業毛利率目標在48至50%間。

蔡力行表示，儘管半導體產業面臨短期的需求變化，聯發科技中長期的成長趨勢受惠數位轉型加速，仍維持不變。聯發科技是市場的領導者，由於在關鍵技術的投資，使公司能在技術升級的初期即早參與市場，相信透過半導體含量提升及在全球市場的拓展，聯發科技將可持續掌握成長機會。

聯發科 蔡力行

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