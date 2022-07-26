這兩檔受聯發科和英特爾合作影響 大跌3~4%

英特爾昨（25）日宣布，將和IC設計大廠聯發科（2454）建立晶圓代工合作關係，聯發科並對外提及與英特爾展開「Intel 16成熟製程」晶圓製造上的合作。今聯電（2303）、力積電紛紛重挫，聯電盤中下跌逾4%，力積電跌幅逾3%。

據了解，「Intel 16」屬成熟製程，聯發科下單Intel恐影響聯電、力積電等成熟製程晶圓代工廠，今兩家股價重挫，聯電一度下探至38.65元，力積電盤中最低來到38.6元。

英特爾昨天主動發布接獲聯發科晶圓代工訂單的訊息，但未透露合作細節，僅表示首批產品將在未來18至24個月內生產。雙方合作將以英特爾「Intel 16」製程生產多款智慧裝置晶片，產品應用範圍包括智慧家庭、物聯網等。