聽新聞
test
0:00 / 0:00
這兩檔受聯發科和英特爾合作影響 大跌3~4%
英特爾昨（25）日宣布，將和IC設計大廠聯發科（2454）建立晶圓代工合作關係，聯發科並對外提及與英特爾展開「Intel 16成熟製程」晶圓製造上的合作。今聯電（2303）、力積電紛紛重挫，聯電盤中下跌逾4%，力積電跌幅逾3%。
據了解，「Intel 16」屬成熟製程，聯發科下單Intel恐影響聯電、力積電等成熟製程晶圓代工廠，今兩家股價重挫，聯電一度下探至38.65元，力積電盤中最低來到38.6元。
英特爾昨天主動發布接獲聯發科晶圓代工訂單的訊息，但未透露合作細節，僅表示首批產品將在未來18至24個月內生產。雙方合作將以英特爾「Intel 16」製程生產多款智慧裝置晶片，產品應用範圍包括智慧家庭、物聯網等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言