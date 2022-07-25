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外資連三日買超 宏達電股價開低走高

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

宏達電（2498）今（25）日早盤股價開低走高，表現優於大盤。外資近三日買超張數高達15,527張，宏達電本週則挑戰周線連二紅。

外資日前出具報告指出，分析在教育標案方面，宏達電在招標、投標時，宏達電將VR頭戴式設備與軟體/內容銷售捆綁銷售，且VR在教育領域的滲透率不斷提高，VR模擬和培訓越來越受歡迎。在更高的進入門檻為不同垂直領域提供VR解決方案，以及加強VR教育生態系統下，對宏達電擴展教育市場更具有優勢。

宏達電的VR解決方案主要針對2B市場，解決方案跨越各個垂直領域，觀察大陸和台灣的學校採購數據，宏達電在今年上半年與去年上半年的VR教育採購數量有所增加，並且從目前的低基期來看，滲透率可能會更高。看好宏達電從飽和的手機市場向新技術VR的業務轉型，且此業務競爭不那麼激烈、價格敏感度也較低，客戶黏著度較高，並分布在各個垂直領域的2B市場。

外資認為，VR仍處於剛開始的階段，仍需要一段時間才能成為主流設備。

VR 宏達電

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