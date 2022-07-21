台股早盤上沖下洗 散裝航運、元宇宙買氣強

台股今（21）日遇漲多後拉回震盪，加上亞股普遍疲弱、權值股表現不同調，造成加權指數上沖下洗，盤面上元宇宙概念股具買氣，ABF載板三雄也紛紛表態，散裝航運個股則受大戶買單敲進，股價持續上攻，截至早上10點半，大盤維持在平盤以上震盪，盤中最高點14,813.91點。

分析師表示，台股早盤受到潤泰雙雄開盤跳空跌停影響，加權指數一度跌至平盤下，不過後續隨著權值股、散裝航運族群表現，將大盤拉回，近日投信經理人大風吹導致的換股狀況逐漸進入尾聲，建議投資人，可留意外資與投信動向，參考法人買超股伺機分批進場。

權值股中，台積電（2330）今日休息，股價在平盤附近來回震盪，聯發科（2454）與聯電（2303）相對有撐，聯發科強勢上漲4%，股價攻上700元大關，盤中最高達703元，再次走上填息之路；聯電則強漲3%，盤中持續有買單敲進，帶動股價靠近一個月以來高點，盤中最高價已達42.1元。

ABF載板三雄經過昨日強勢表態，今日動能延續，南電（8046）仍然是最強勢個股，盤中漲幅達到5%之多，欣興（3037），景碩（3189）則上漲3.5～3.9%，欣興與南電持續有買單敲進，盤中漲幅持續擴大。

散裝航運族群則有新興（2605）盤中強攻漲停24.85元，成功站上季線，東森（2614），四維航（5608），裕民（2606），台航（2617）維持2～4%漲幅，而貨櫃三雄則維持1～2%漲幅，惟航空雙雄表現較無力，盤中在平盤來回整理。

元宇宙概念股部分，威盛（2388）盤中亮燈漲停，宏達電（2498）則觸及漲停板後拉回，與驊訊（6237）盤中漲幅維持在8%，其他還有位速（3508），威鋒電子（6756），晶豪科（3006），鈺創（5351）等股，盤中漲幅落在3～5%，瑞昱（2379）也上漲2%左右。