大立光才返股王 林恩平冷言：庫存增多

面對市況不佳，鏡頭龍頭廠商大立光董事長林恩平示警「庫存風暴」將形成，坦言「沒有人覺得會賣得好」。公司這一季，卻也逆勢止住了連續下滑五季的毛利率。鏡頭作為代表手機市場的關鍵零件，對投資人而言，到底該怎麼解讀？

邁入2022年下半，景氣急轉直下、無人看好的消費市場中，主要供應智慧型手機鏡頭的大立光成功「重返榮耀」，不只一度站回2000元的高點，也因各「千金」（台股股價千元以上）紛紛落馬，讓大立光有些被動地，又坐回了股王寶座。

「7月看起來比6月好，理論上8月比7月好」上週四（7／14）大立光法說會上，董事長林恩平才剛宣告時序進入電子業的旺季，卻又帶點悲觀地坦言：「（智慧手機）機種、旗艦款是變多了，但大家依舊預期賣不太多，」並且對市況毫不留情的表示，「相較於上半年供應鏈不順，現在庫存比較嚴重，而且看起來好像愈來愈嚴重，因為（手機）賣得不好」。

從營收映證，大立光第二季營收僅96.75億元；相較上一季下跌5%，也是近十年來同期最差。即使加計第一季，大立光在2022年上半年，累積營收198.1億元，相較去年大減一成。

好消息是，大立光毛利率總算止跌穩住，本季小幅回升到55.8%，但與過去動輒六至七成的毛利率相比，看得出堅持「有獲利才報價」的大立光，即使百般不願意，還是得面對手機市場升級放緩、鏡頭規格下修，帶來的壓力。

儘管利空不斷，大立光股價在法說會後，爭氣的站回了一年來的高點，18日盤中一度來到2000多元，守住股王寶座，箇中原因，除了緊接著而來的拉貨旺季、匯兌利益，毛利率助攻功勞不小。

探究這一季大立光毛利率回溫關鍵，不是高階鏡頭賣的更好、更多人採用，反而是「VCM（音圈馬達）收入比重下降」所致。

什麼是「音圈馬達」？

音圈馬達，又名VCM（Voice Coil Motor），通常用於相機的自動對焦、防手震，將金屬線圈通電後產生磁場，以推移鏡頭組的位置，達到將影像對焦於感光元件的效果，此技術與音響能夠發聲的原理相似，因此又名音圈馬達。一般鏡頭模組，則由鏡片、VCM與感光元件組合而成。

然而有些尷尬的是，VCM結合鏡頭，恰好就是過去一年來，林恩平力推給客戶的新方案。「過去客戶要跟A買鏡頭，VCM跟B拿，我們綁在一起，幫他省掉很多負擔，客戶唯一的顧慮，就是怕被我們綁架而已，」林恩平充滿信心地說。

時隔一年，當時信誓旦旦言猶在耳；但這一次，林恩平被法人分析師再度問到，會不會繼續投資這個比起鏡頭「難賺」許多、競爭者眾，甚至因為它賣的不好，才終於挽救公司毛利率的產品，林恩平依然沒有片刻猶豫。

產能能不能匹配需求？客戶願不願意買單？

大立光的盤算到底是什麼？

「對客戶而言，他在乎的是最後的系統價格，我們的方案除了減少良率損失、省去供應商互推責任的麻煩外，至於具體可以幫客戶省多少，倒是可以算給客戶聽，」其實，早在一年前，林恩平就透露端倪。

言下之意，犧牲毛利，換來的是大立光與客戶更緊密的關係，讓客戶更依賴大立光的「方案」，而不只是「產品」。為供應商間的競爭解套，除了產品做到最好，研發策略也跟著「換腦」。

其中遇到的困難，則包含產能與客戶的意願。過去大立光負責生產VCM的子公司大陽科技產能有限，外購導致零件，也墊高成本，導致毛利偏低。在今年6月的股東會後記者會，林恩平也坦言，客戶對新的方案興趣缺缺。

為解決這兩個問題，從第二季度的法說會來看，大立光在VCM的布局已經重整旗鼓，除了在2023年新廠開出產能前，就率先擠出VCM產能，提高自製率外，林恩平也難得首肯，期待在下半年看見VCM帶來更多對營收的貢獻。

至於在車用市場，仍以P+G（塑膠混合玻璃）的鏡頭為主。林恩平透露，目前有許多光學同業都在嘗試降低成本，並讓新產品通過環境測試，但車用規格普遍不高，加上自動駕駛技術需要配合整車廠的軟體、車用升級不如手機快，都使得車用市場，仍難撐起、填補消費市場的大樑。

耗費200億元建廠，又遇市況寒冬

隨著大立光2023年第三季末起，光建廠就預計支出200億元，位在台中的新產能將開出。如果市況寒冬延續，如何做到提高產能，又維繫毛利，或許是林恩平眼下最需要煩惱的課題。

加上大立光跨足VCM的計畫不變，立意良好，但長多短空，儘管能帶來綜效，然短期內不易看見。未來幾年，毛利率跌宕起伏，恐怕也難以避免。但股海此消彼長，眼見諸多科技大廠在這波大浪之下直直墜落，不動如山大立光，反而重返股王。

回頭來看，2022年的供應鏈業者經歷了供不應求的缺料、長短料、封城與塞港，卻又在極短的時間內，馬上得反方向關心起需求端、品牌端拉貨力道，擔心起庫存。一來一往間，唯一不變的，只有省話一哥林恩平對未來毫不留情的預判。

（本文出自2022.7.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）